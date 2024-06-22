Грузия - Чехия: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Неудачники первого тура сыграют между собой

В субботу, 22 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу завершатся матчи второго тура. Открывать игровой день будут представители группы F Грузия и Чехия.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Грузия — Чехия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

Грузия — Чехия — начало в 16:00 (обновляется)

Грузия и Чехия потерпели поражения в первом туре ЧЕ-2024 по футболу и теперь решается их судьба на турнире. В случае поражения уже сегодня одна из этих команд может досрочно покинуть чемпионат Европы. Чехия является однозначным фаворитом "дуэли", однако грузины любой ценой попытаются проявить себя на дебютном большом турнире, куда они попали через стыковой раунд Лиги наций УЕФА.

Матч Грузия — Чехия покажут в Украине в прямом эфире, причем посмотреть игру можно бесплатно. Добавим, что поединок состоится в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Напомним, в первом туре Евро-2024 Грузия с боем уступила Турции (1:3), а Чехия не устояла в поединке с Португалией (1:2). На сайте "Телеграф" доступны календарь и результаты всех матчей Евро-2024.