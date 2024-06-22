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Грузія – Чехія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Збірна Грузії Новина оновлена 22 червня 2024, 12:59
Збірна Грузії. Фото x.com/georgiagff

Невдахи першого туру зіграють між собою

У суботу, 22 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу завершаться матчі другого туру. Відкриватимуть ігровий день представники групи F Грузія та Чехія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія — Чехія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а по закінченні зустрічі – найкращі моменти поєдинку.

Грузія – Чехія – початок о 16:00 (оновлюється)

Грузія та Чехія зазнали поразок у першому турі ЧЄ-2024 з футболу і тепер вирішується їхня доля на турнірі. У разі поразки вже сьогодні одна із цих команд може достроково залишити чемпіонат Європи. Чехія є однозначним фаворитом "дуелі", проте грузини будь-що спробують проявити себе на дебютному великому турнірі, куди вони потрапили через стиковий раунд Ліги націй УЄФА.

Матч Грузія — Чехія покажуть в Україні в прямому ефірі, причому подивитися гру можна безкоштовно. Додамо, що поєдинок відбудеться у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Нагадаємо, у першому турі Євро-2024 Грузія з боєм поступилася Туреччині (1:3), а Чехія не встояла у поєдинку з Португалією (1:2). На сайті "Телеграф" доступні календар та результати всіх матчів Євро-2024.

Теги:
#Футбол #Збірна Чехії #Збірна Грузії #Євро-2024