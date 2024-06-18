Португалия - Чехия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Криштиану Роналду и Компания начинают свой путь на турнире

Во вторник, 18 июня, матчем Португалия — Чехия завершается первый тур группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу. Последня игра 5-го игрового дня состоится в Лейпциге.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча группы F Португалия — Чехия. В этой статье оперативно будут доступны видео голов, а по окончании игры — обзор поединка.

Португалия — Чехия — начало в 22:00 (обновляется)

39-летний Криштиану Роналду, возможно, проводит свой последний большой турнир, а потому к нему и к этой команде приковано большое внимание. Португальцы всегда являются одними из фаворитов ЧЕ, а потому чехов в этом противостоянии устроит и ничья. В группе F также выступают Турция и Грузия, а потому выход португальцев в плей-офф, похоже, станет легкой задачей для чемпионов Европы-2016.

Напомним, матч Португалия — Чехия можно посмотреть в Украине, правда, за просмотр придется заплатить. На сайте "Телеграф" доступны календарь и результаты всех матчей ЧЕ-2024 по футболу. Добавим, что сборная Украины проиграла свой первый поединок на Евро-2024.