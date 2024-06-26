Теперь Усик не абсолютный чемпион мира? Почему украинец "подарил" один из своих поясов

Усик отказался от пояса IBF в пользу победителя боя Джошуа - Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик в ночь на 26 июня отказался от титула чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который он завоевал в бою с Тайсоном Фьюри. Таким образом украинец лишился титула абсолютного чемпиона мира.

Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниелю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.

Отдал по собственному желанию?

"Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком для боя 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине", – сказал Усик. "Пояс IBF – мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик", – подписана публикация Александр в Instagram.

В Сети сразу же стали появляться версии причин отказа Усика от пояса. Так, известный боксерский журналист и аналитик Дэн Рафаэль отметил: ""У Александра Усика действительно не было выбора. В первом контракте на бой с Тайсоном Фьюри было предусмотрено, что победитель мегафайта должен освободить титул IBF".

В свою очередь, промоутер Усика Эгис Климас заметил: "Это не правда. У нас не было такого пункта в договоре. Усик сделал это, потому что захотел".

Наконец, еще 10 дней назад, когда только ходили слухи о лишении Усика титула чемпиона IBF, известный промоутер Боб Арум отметил: "Эти организации портят бокс такими обязательными защитами. У нас наконец есть абсолютный чемпион мира в хевивейте, в этих защитах нет никакого смысла. Эти организации не должны препятствовать здравому смыслу, ведь когда есть абсолютный чемпион, то вы не можете навязывать ему обязательные защиты.

Если IBF заберет у Усика титул, то все равно реванш с Фьюри останется таким же важным и захватывающим", – заявил тогда Арум.

Три пояса из четырех

Таким образом, у Усика остались пояса WBC, WBA, WBO и журнала The Ring. Также Усик владеет второстепенным поясом IBO, который не входит в топ-4 самых престижных титулов в профессиональном боксе. Именно эти пояса будут разыграны в бое-реванше Усик — Фьюри.

Особенно обидно в это й ситуации должно быть Фьюри, который так и не стал абсолютным чемпионом мира, и не станет им, даже если выиграет бой-реванш у Усика. Украинец, как утверждают в его команде, лишился пояса добровольно. Но он, хотя бы, почувствовал себя абсолютным чемпионом мира, побыв в этом статусе один месяц и одну неделю, с 18 мая, когда состоялся первый бой в Эр-Рияде.

Как вернуть титул абсолюта?

Теперь, и перед Усиком, и перед Фьюри стоит двойная задача, если боксеры хотят завоевать (вернуть) титул абсолюта. Во-первых, победить в очном бою -реванше, во-вторых, дождаться реванша Джошуа — Дюбуа, или, если реванша не будет, получить согласие от чемпиона IBF на бой за титул абсолюта.

В любом случае, новый бой за титул абсолюта, если Усик или Фьюри захотят его провести, состоится не ранее середины следующего 2025-го года. Захочет ли Усик, который был абсолютом до сегодняшнего дня проводить такой бой? захочет ли этого Фьюри? Большой вопрос.

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Бой-реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Бой Джошуа и Дюбуа планируют провести 21 сентября в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".