Усик - Фьюри: стала известна дата реванша

Бой состоится в декабре в Эр-Рияде

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри назначен на 21 декабря в Саудовской Аравии. Поединок за титулы чемпионамира пройдет в Эр-Рияде.

Дату поединка обнародовал Sky Sports.Ранее сообщалось, что бой-реванш должен пройти 12 октября.

Пока неизвестно, будут ли стоять на кону реванша украинца и британца все пояса. Ранее сообщалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время промоутер нашего боксера Александр Красюк обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее промоутер Боб Арум объявил, что экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. "Есть пункт о реванше – Тайсон воспользовался им. Этот бой состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера", — отметил Арум.

В первом поединке 18 мая Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. При этом в девятом раунде украинец едва не нокаутировал Фьюри, которого спасли рефери и гонг.