Реванша с Усиком не будет? Для Фьюри предсказали печальный конец

Фьюри очень тяжело переживает поражение в первом бою

Британский боксер Джонни Нельсон считает, что его соотечественник Тайсон Фьюри может завершить карьеру. Ранее Фьюри был замечен очень пьяным в одном из баров своего родного города Моркамб.

Нельсон прокомментировал этот эпизод, отметив, что Фьюри находится в плохом психологическом состоянии и вряд ли выйдет на бой-реванш с Усиком. Свой комментарий он дал британскому Mirror.

"Тайсон мужчина, он решил выпить и ничего плохого в этом нет. Я думаю, что Фьюри сейчас начинает осознавать, что с ним произошло. Он не будет снова драться с Усиком. Он может завершить карьеру из-за поражения в первом бою, он очень тяжело переживает это.

Тайсон может улыбаться и шутить, но не думаю, что он решится на реванш. У Тайсона снова может начаться депрессия, как это было в 2015 году, когда у него уже были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его окружение просто не поддерживает, ему не с кем поговорить", – отметил Нельсон.

Как сообщал "Телеграф", Фьюри проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира Александру Усику. 21 декабря британец должен снова сойтись в ринге с абсолютным чемпионом мира из Украины. Бой-реванш состоится в Саудовской Аравии.