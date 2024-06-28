Футбольный эксперт назвал три причины провала сборной Украины на Евро-2024 (видео)

Команда Сергея Реброва вылетела уже после группового этапа

Футбольный эксперт Андрей Сенькив назвал три причины провала сборной Украины, которая не сумела выйти в плей-офф Евро-2024. Специалист отмечает, что команде необходимо было "включаться в игру" с первого же матча с Румынией, который команда провалила.

Причины провала украинской команды Сенькив озвучил на авторском YouTube-канале ГУД IБЕНIНГ! В частности, он отметил:

"Хочу отметить плюсы и минусы, которые я увидел в в игре команды Реброва на этом турнире. Опять же, здесь не будет глубокого анализа не будет каких-то скринов тактики и так далее Это просто то, что я увидел", — отметил эксперт, который находится в учебном центре ВСУ. Сенькива мобилизовали за два дня до начала Евро.

"Первый минус — сам факт вылета. Как сказал Тарас Степаненко после матча с бельгийцами; "Я думаю что каждый из нас сейчас думает, почему мы так же как с бельгийцами или словаками не играли в матче против Румынии И это тот вопрос который задают себе абсолютно все — игроки, тренеры, люди, которые просто смотрят футбол и понимают что-то в игре.

Несмотря на то что мы набрали четыре очка, несмотря на то что мы классно отыграли матч против Бельгии учитывая рисунок игры, план на матч, который мы реализовали полностью, несмотря на хорошие отрезки против Словакии и итоговую победу — мы вылетели с турнира из-за того одного поражения от сборной Румынии. И вот вылет это самый главный минус То есть здесь невозможно что-то другое придумать кроме того, как так можно было про***ать ту первую игру", — отмечает Сенькив.

Говоря о втором большом минусе Сенькив замечает: "Это проблемы в атаке и отсутствие риска со стороны наших игроков. Я это видел фактически в каждом матче — что в матче против румын что в матче против словаков что в игре против Бельгии. Этому могут быть разные причины. Например, в матче против Бельгии не было Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова, у нас не было возможности быстро заполнять пространство, которое появлялосмь за спинами защитников сборной Бельгии. Мы фактически действовали с расчетом на свои ресурсы, не насыщали зоны завершения или финальной трети атаки, так как бы этого хотелось и То есть мы фактически просто сдерживали Бельгию а не разваливали ее".

А говоря о третьей причине, отметил: "Ребров не рационально использует футболистов команды. Да, в последнем матче не было Цыганкова и Мудрика, проблема травмированных игроков вечна в футболе .Тут он сделал все что мог, нет вопросов по этому матчу. Но по матчам с румынами и словаками… Ну нельзя настолько безыдейно играть в атаке. Нельзя настолько вяло, без риска играть, имея такую плеяду футболистов. И это мне напоминает очень сильную сборную Англии. Потому что Саутгейт имеет таких крутых игроков, а они играют настолько нудно что это просто капец. И это нерациональная трата того ресурса, который есть у твоей команды.

Ребров также не использует талантливое поколение так, как может. При том, что мы все видим как Забарный играет в "Борнмуте", и как играет условно те же Цыганков и Довбик в "Жироне". Тот же Яремчук, который отрезками классно проявлял себя в "Валенсии"… Из них можно было сколотить хорошую интересную динамичную атакующую команду которая не боится рисковать. Да, конечно же, в пределах разумного но все равно мы не увидели и сотой доли такой команды".

Сборная Украины начала Евро с крупного поражения от команды Румынии (0:3), после чего выиграла у Словакии (2:1) и сыграла вничью с командой Бельгии (0:0). Команда набрала 4 очка, как и все остальные соперники по группе, но заняла последнее 4-е место из-за худшей разницы мячей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стала известна сетка плей-офф Евро-2024.