Германия - Дания: букмекеры оценили шансы команд в борьбе за четвертьфинал Евро-2024

Хозяева турнира — однозначные фавориты встречи

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартует стадия плей-офф. В первый игровой день 1/8 финала сыграют команды Дании и Германии.

По мнению букмекеров, Германия без проблем пройдет Данию. Об этом сообщает Favbet.

На выход немцев в следующую стадию плей-офф специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,30. В то же время проход датчан в 1/4 финала менее вероятен — коєффициент 3,80. Добавим, что аналитики считают, что Германия победит в основное время в четвертьфинале с вероятностью 58%. В то же время подобный успех датчан оценивается в 16%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Германия — Дания

Favbet: (победа Германии 1,67 — ничья 3,80 — победа Дании 5,90)

William Hill: (1,61 — 3,75 — 6,00)

Bwin: (1,65 — 3,80 — 5,50)

Отметим, матч Германия — Дания покажут в Украине по ТВ, при чем посмотреть игру можно бесплатно. Встреча состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе".

Напомним, сборная Германии выиграла квартет А на ЧЕ-2024, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Датчане, в свою очередь, стали вторыми в групе С, трижды сыграв вничью: со Словенией (1:1), Сербией (0:0) и Англией (1:1).