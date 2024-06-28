"Какое Евро, когда в стране такое творится?": известный спортивный журналист рассказал, как его мобилизовали (видео)

Андрей Сенькив находится в учебном центре

Известный футбольный эксперт Андрей Сенькив рассказал о своей мобилизации. Блогера мобилизовали за два дня до старта Евро-2024.

Об этом он рассказал на своем канале ГУД IБЕНIНГ! в You-Tube. Эксперт отметил, что с полным пониманием относится к мобилизации.

Эксперт отметил: "Прямо сейчас я нахожусь в учебном центре вот для обучения где я буду служить дальше что буду делать дальше после окончания обучения здесь пока неизвестно. Работники ТЦК во Львове выписали мне повестку, условно, сегодня на через три дня. Через три дня я появился в военкомате, показал повестку и мне дали направление на ВВК. Я его проходил несколько дней, проходил также дообследование по глазам Ну и когда уже его прошел соответственно явился в ТЦК уже с результатом ВЛК. Ну и дальше уже я оказался здесь. Ситуация нормальная даже несмотря на то что это случилось за два дня до начала Евро. Блин какое Евро когда в стране такое творится Поэтому я не вижу никаких никаких вообще вопросов наоборот взял себе такой отпуск живя на природе".

Сенькив отметил, что смотрел все три матча сборной Украины: "Я люблю футбол и мне удалось посмотреть все матчи сборной Украины. Один так "тяжеленько" с румынами потому что был на дежурстве на кухне а вот со словаками и бельгийцами удалось "выцепить" в очень крутой компании с моими новыми друзьями. Один из них вуйко Петр мой земляк прям душевный человек. Лучшая компания в мире для просмотра футбольных матчей", — отмечает журналист.

Также он рассказал о том, как ему на пользу пошла смена обстановки: "Если раньше у меня была такая ситуация, что я уже немного устал от футбола, "поднаелся", то сейчас я как-то почувствовал истинную суть игры Потому что нет так много времени для просмотра матчей и ты смотришь матчи не те которые хочешь, а те которые можешь те которые у тебя получается. Прям то с чего я начинал свой путь футбольной журналистике я наконец восстановил нашел тот нерв, ту страсть из-за которой вообще полюбил эту профессию".

Ранее Сенькив рассказал, что получил повестку в очереди за шаурмой: "Спросили, хочу ли служить в армии. Ответил, что хочу, но не сейчас, потому что в домашних шортах и без телефона. Поэтому попросил выписать мне повестку. Через 5 минут они вернулись и выписали повестку на 10 июня. То есть, после встречи с ТЦК меня не загребли, не упаковали, не избили — я доел шаурму, пошел домой, а потом поиграл в баскетбол. 10 июня пошел в ТЦК".

Как сообщал "Телеграф", украинский футбольный клуб пошел на радикальные меры из-за ТЦК.