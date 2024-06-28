Футбольний експерт назвав три причини провалу збірної України на Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва вилетіла вже після групового етапу

Футбольний експерт Андрій Сеньків назвав три причини провалу збірної України, яка не зуміла вийти у плей-офф Євро-2024. Фахівець зазначає, що команді необхідно було "включатись у гру" з першого ж матчу з Румунією, який команда програла з великим рахунком.

Причини провалу української команди Сеньків озвучив на авторському YouTube-каналі ГУД IБЕНIНГ! Зокрема, він зазначив:

"Хочу відзначити плюси та мінуси, які я побачив у грі команди Реброва на цьому турнірі. Знову ж таки, тут не буде глибокого аналізу не буде якихось скрінів тактики і так далі Це просто те, що я побачив", — зазначив експерт, який знаходиться у навчальному центрі ЗСУ. Сеньківа мобілізували за два дні до початку Євро.

"Перший мінус — сам факт вильоту. Як сказав Тарас Степаненко після матчу з бельгійцями; "Я думаю що кожен з нас зараз думає, чому ми так само як з бельгійцями чи словаками не грали в матчі проти Румунії. всі — гравці, тренери, люди, які просто дивляться футбол і розуміють щось у грі.

Незважаючи на те, що ми набрали чотири очки, незважаючи на те, що ми класно відіграли матч проти Бельгії з огляду на малюнок гри, план на матч, який ми реалізували повністю, незважаючи на хороші відрізки проти Словаччини та підсумкову перемогу — ми вилетіли з турніру через те. однієї поразки від збірної Румунії. І ось виліт це найголовніший мінус Тобто тут неможливо щось інше придумати, крім того, як так можна було про***ати ту першу гру", — зазначає експерт.

Говорячи про другий великий мінус Сеньків каже: "Це проблеми в атаці та відсутність ризику з боку наших гравців. Я це бачив фактично в кожному матчі — що в матчі проти румунів що в матчі проти словаків що в грі проти Бельгії. Цьому можуть бути різні причини Наприклад, у матчі проти Бельгії не було Михайла Мудрика та Віктора Циганкова, у нас не було можливості швидко заповнювати простір, який з’являвся за спинами захисників збірної Бельгії. так як би цього хотілося і Тобто ми практично просто стримували Бельгію а не розвалювали її ".

А говорячи про третю причину, зазначив: "Ребров не раціонально використовує футболістів команди. Так, в останньому матчі не було Циганкова та Мудрика, проблема травмованих гравців вічна у футболі. Тут він зробив все що міг, немає питань щодо цього матчу. Але щодо матчів з румунами та словаками… Ну не можна настільки безідейно грати в атаці. Не можна настільки мляво, без ризику грати, маючи таку плеяду футболістів. просто капець. І це нераціональне витрачання того ресурсу, який є у твоєї команди.

Ребров також не використовує талановитого покоління так, як може. При тому, що ми всі бачимо як Забарний грає у "Борнмуті", і як грає умовно ті ж таки Циганков і Довбик у "Жироні". Той самий Яремчук, який відрізками класно проявляв себе у "Валенсії"... З них можна було сколотити гарну цікаву динамічну атакувальну команду, яка не боїться ризикувати. Так, звичайно ж, в межах розумного, але все одно ми не побачили і сотої частки такої команди".

Збірна України розпочала Євро з великої поразки від команди Румунії (0:3), після чого виграла у Словаччині (2:1) та зіграла внічию з командою Бельгії (0:0). Команда набрала 4 очки, як і всі інші суперники по групі, але посіла останнє 4-е місце через найгіршу різницю м’ячів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, щостала відома сітка плей-офф Євро-2024.