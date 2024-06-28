Швейцария - Италия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Действующие чемпионы Европы защищают свой титул

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартуют матчи первого раунда плей-офф. В 1/8 финала встретятся команды Швейцарии и Италии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария — Италия. Поединок состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе", начало в 19 :00 по киевскому времени.

Швейцария — Италия — начало в 19:00 (обновляется)

Италия не сумела выиграть свою группу, и поэтому получила в соперники довольно крепкую сборную уже в первом раунде плей-офф. Швейцарцы не могут похвастаться большими победами, однако эта команда способна удивить нынешнее поколение Скуадра Адзурра. Добавим, что Италия и Швейцария в последний раз пересекались в отборе на ЧМ-2022. В очных дуэлях была зафиксирована ничья (1:1 и 0:0), швейцарцы выиграли группу, а итальянцы заняли второе место.

В последний раз команды сыграли со счетом 1:1

Матч Швейцария — Италия покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что букмекеры не считают победителя Евро-2020 однозначным фаворитом противостояния.

Напомним, обе команды на ЧЕ-2024 заняли вторые места в своих группах. Швейцария дала бой Германии (1:1), сыграла вничью с Шотландией (1:1) и победила Венгрию (3:1). Итальянцы вырвали ничью с Хорватией (1:1), проиграли Испании (0:1) и победили Албанию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".