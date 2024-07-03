Украинская команда GRECO вошла в топ-5 корпоративного чемпионата мира по шахматам

В Нью-Йорке финишировал уникальный турнир – чемпионат мира по шахматам среди бизнес-брендов. Команды крупнейших, богатых и креативных компаний планеты соревновались за титул сильнейшей в "игре мудрых". Единственный представитель Украины – команда GRECO пробилась в топ-5 и стала самой "умной" среди юридических компаний мира.

Чемпионат мира по шахматам среди корпораций – турнир новый (состоялся во второй раз), но очень престижный. В этом году в нем соревновались такие ведущие мировые бренды, как BB Bank, Bosch, IMPACT Capital, DiGi, TSC…

От Украины выступала команда GRECO, представляющая одноименную юридическую компанию. Это уже известный в мире шахматный бренд – профессиональные гроссмейстерские клубы GRECO (мужские и женские) в разные годы становились призерами чемпионата Европы. Теперь свое шахматное мастерство решили продемонстрировать и сами юристы во главе с управляющим партнером компании Павлом Куфтыревым – известным адвокатом и шахматным деятелем.

Трудный отбор и звездный финал

Система розыгрыша чемпионата была достаточно сложна, но построена таким образом, чтобы в финальный этап пробились действительно сильнейшие. Сначала команды прошли два отборочных этапа – марафонские онлайн-турниры на популярном шахматном ресурсе Lichess.org. Лишь 12 лучших коллективов получили путевки на финал в Нью-Йорке, где соревнования проходили уже вживую за шахматной доской.

По правилам чемпионата команды играли на четырех досках, одна из которых – женская. Кроме того, усилить игровой квартет могла так называемая "приглашенная звезда" – и этим разрешением воспользовались все коллективы, пригласив гроссмейстеров, поэтому финал стал поистине звездным.

За GRECO выступали:

Международный гроссмейстер Александр Онищук (США) – в прошлом украинский шахматист и игрок национальной сборной Украины

Международный мастер Алексей Малый (Украина) – нотариус, вице-президент Федерации шахмат Киева

Павел Куфтырев (Украина) – адвокат, капитан команды, президент Федерации шахмат Киева и вице-президент Федерации шахмат Украины

Вторая слева – женский международный мастер Ирина Андренко (Украина) – победитель и призер всеукраинских соревнований

Игра " на выживание" и "на вылет"

В Нью-Йорке участники чемпионата мира продолжили игру "на выживание". 12 команд были поделены на две отборочные группы (А и В), где соревнования проходили в два круга. По две лучшие команды из каждой группы вышли в следующий раунд, где играли уже на вылет — сначала полуфиналы, затем матчи за 1 и 3 места.

GRECO попала в группу А вместе с рейтинг-фаворитом чемпионата – командой ChessMood (США), составленной фактически из профессиональных шахматистов. Именно американцы и выиграли группу, а украинцы за вторую путевку отчаянно сражались со швейцарской UBS Group AG. В итоге после 10 сыгранных матчей (40 партий в общем!) наши шахматисты только на пол-очка (!) отстали от конкурентов.

Самые сильные среди юристов

"Пройти такой сложный путь и остановиться в половине шага от решающих матчей – конечно, было несколько обидно, – отмечает капитан GRECO Павел Куфтырев. – Но в целом мы довольны результатом, ведь очень достойно играли с мировой бизнес-элитой и вошли в пятерку лучших! Этот результат, кстати, поразил и организаторов чемпионата, и конкурентов, потому что мы выступали далеко не оптимальным составом и без запасных игроков. Был момент, что мы даже могли отказаться от участия… Но на помощь пришли наши американские друзья, и команда GRECO таки сыграла в финале. И сыграла, повторюсь, очень достойно!"

Стоит отметить, что среди 12 финалистов команда GRECO была единственным юридическим брендом. Так что фактически стала сильнейшей в мире среди юридических компаний.

Кроме того, позади остались представители мировой бизнес-элиты – Google, Blackrock, DeutscheBank. С каждым из них GRECO провела в финале по два матча и у всех уверенно выиграла. 6:0 с такими соперниками – это впечатляет!

А победила в турнире американская команда Chessify, которая в решающем поединке одолела ChessMood – 2:2 и 2,5:1,5. Как видим, и здесь пол-очка стали судьбоносными. Также свою роль сыграл тот факт, что за новоиспеченных чемпионов из США выступали сразу два сильных гроссмейстера из Армении.

Мир шахмат и бизнеса не имеет границ!

Информация: Федерация шахмат Киева

Видео о корпоративном чемпионате мира-2024:

Фото: сайт корпоративного чемпионата мира worldcorporate.fide.com