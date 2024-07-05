Магазин с игрушками для взрослых вместо бренда автомобилей: на Евро-2024 произошел необычный курьез (фото)

Футбольные фанаты попадали на другой сайт

Одним из спонсоров Евро-2024 стал Китайский производитель автомобилей BYD. И тысячи немецких болельщиков, заинтересованные его рекламой, отправились на сайт производителя.

Из-за того, что национальный домен в Германии ".de", футбольные фанаты попали на сайт секс-шопа Buy Your Dildo. В итоге создателям сайта пришлось вывесить специальный текст для футбольных фанатов из Германии, сообщает "Телеграф".

Сообщение гласит: "Если вы ищете китайского производителя автомобилей, вы найдёте его на www.byd.com". УЕФА объявил производителя BYD официальным партнёром и области электронной мобильности на Евро-2024 в середине января.

Ранее пышногрудая россиянка внесла раскол в сборную Украины на Евро-2024. Модели Виолетте Грачевой и украинскому игроку Михаилу Мудрику приписывают роман.

Как сообщал "Телеграф", на Евро произошел скандал со стюардами, которые избивали фанатов в подтрибунном тоннеле, ведущем к газону стадиона. Также стало известно, почему главные фавориты Евро никогда не поют гимн своей страны.