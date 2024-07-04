Испания - Германия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2024

Обе команды являются претендентами на победу в турнире

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартуют четвертьфиналы. Первыми в этой стадии турнира сыграют испанцы и немцы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Германия.

В прямом эфире в Украине игру Испания — Германия покажет эксклюзивно медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, в Украине игра Испания — Германия будет доступна для онлайн просмотра на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Встреча состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1).

Сборная Германии выиграла на турнире квартет А, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцы сломили сопротивление Дании (2:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".