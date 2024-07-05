Київське "Динамо" зняли з чемпіонату України з футболу та розформували

Українська асоціація футболу підтвердила інформацію про зняття команди

Київське "Динамо" вирішило розформувати жіночу команду. Колектив розформований через чотири роки після відтворення влітку 2020 року перед сезоном 2020/21.

Про це повідомляє УАФ на офіційному сайті жіночого футболу України. "Динамо" вирішило вивести жіночу команду зі структури клубу та підписало договір співпраці з СК "Ладомир".

Таким чином, "Динамо" знімає свою команду з участі у чемпіонаті України з футболу серед жіночих клубів Вищої ліги сезону-2024/25. Вперше жіноча футбольна команда "Динамо" була заснована у Києві ще 1989 року на базі однойменного чоловічого клубу. 1990 року клуб дебютував у Вищій лізі СРСР. Наприкінці 1994 року жіночу команду клубу було розформовано.

У сезоні-2020/21 років жіночий колектив "Динамо" був знову сформований та стартував у Першій лізі України. Cезон-2023/24 команда завершила на 8-му місці у Вищій лізі, посівши друге місце у групі 2 другого етапу.

У Мережі відреагували на розформування команди. Користувач Kateryna Makarevska зазначає: "У 1994-му це зробив один Суркіс, а через 30 років – уже другий. Десятиліття йдуть, а ставлення до жіночого футболу так само на дні. У коментарях – майже абсолютна байдужість і зневага (переважно від чоловічої частини футбольної спільноти, певна річ). Мовляв, не можна змушувати чоловічі клуби займатися розвитком жіночих команд: це неприбутково, хай "самі" стають на ноги. Без жодної допомоги й підтримки. Бо ніхто ж не заважає, еге ж?

Мабуть, так само, як після століть утисків і спроб знищення українськомовному контенту ніхто не заважав конкурувати з російськомовним (українізація має бути "лагідною", бо ми дуже ніжні, а "навʼязування" викликає в нас стрес і страх заробити менше!). Вибачте за таке банальне порівняння, але в мене від цих тем однаково болить і палає. Хочеться волати від людей, які впритул не бачать, чому не можна мати однакові вимоги до тих, хто вже на старті в нерівних умовах (так, шановні, це називається історичними привілеями).

Боляче, злісно й прикро за дівчат, бо ми їх так підвели. Чомусь сором відчуваю саме я, бо здається, що могла більше медійної уваги їм приділяти як журналістка, більше призвичаювати авдиторію до того, що висвітлювати жіночий спорт на рівні з чоловічим – це норма, більше впливати на колег, більше штурхати самих спортсменок, аби не боялися давати коментарі…"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в РФ спалахнув сексистський скандал. Відомий у минулому гравець Олександр Мостовий заступився за тренера словами: "Де футбол, а де жінка".