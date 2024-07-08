Свитолина нарушила дресс-код на Уимблдоне: что произошло (видео)
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Спортсменка почтила память жертв российского террора
В понедельник, 8 июля, самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина провела матч 1/8 финала на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2024". Противостояла украинке китаянка Ван Синьюй.
Встреча завершилась уверенной победой Элины со счетом 6:2, 6:1. Добавим, что украинская теннисистка нарушила дресс-код "Уимблдона", прикрепив черную ленту на платье, передает "Телеграф".
Вторая ракетка Украины сделала это в связи с очередной террористической атакой РФ на Украину. 8 июня захватчики устроили массированный обстрел украинских городов, в частности армия РФ попала ракетой в здание детской больницы "Охматдет".
На Уимблдоне есть свой дресс-код. Главное правило – теннисисты обязаны выступать в белой форме. Допускаются лишь канты на воротнике или по краю шортов или футболки, но их ширина не должна превышать одного сантиметра. Белыми также должны быть аксессуары, включая напульсники, шнурки и даже подошву на кроссовках.
Напомним, украинские спортсмены отреагировали на варварский обстрел со стороны РФ. Кроме того, появилась реакция Запада.