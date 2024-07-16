"Шаховий Іуда" вислужився перед Путіним: зраднику України дають посаду у Криму

Путінський гросмейстер отримає посаду сенатора у РФ

Російський шахіст Сергій Карякін стане сенатором у Раді федерації РФ від анексованого Росією Криму. До речі, росіяни вигадали колишньому українцю прізвисько "Шаховий Іуда" через те, що той закликав заблокувати в країні популярний шаховий портал Сhess.com.

Про це заявив так званий голова Криму Сергій Аксьонов, передає ТАСС. Аксьонов зазначив, що гросмейстер приділяє велику увагу вихованню покоління, що підростає. Сергій додав, що Карякін є "справжнім патріотом, який доказав свою тверду позицію на ділі".

"Сенатором від законодавчого органу державної влади нашої республіки буде Сергій Олександрович Карякін, всесвітньо відомий гросмейстер", — сказав Аксьонов.

Нагадаємо, Карякін до 2009 року представляв Україну, після чого отримав російське громадянство. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Сергій став затятим пропагандистом. Він регулярно відвідував окуповані території України. Через цю позицію Сергія відсторонили від усіх міжнародних шахових турнірів, при цьому інші росіяни виступають на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.