Легендарный украинский тренер неожиданно остался без работы

"Карпаты" с Мироном Маркевичем в прошлом сезоне поднялись в элитный дивизион

Мирон Маркевич уволен с должности главного тренера львовского футбольного клуба "Карпаты". Очередная просьба об отставке была удовлетворена

Информацию об отставке тренера сообщил журналист Игорь Бурбас, в своем телеграм-канале. Официально она пока не подтверждена.

"Причиной решения специалиста стали обстоятельства, которыми его подталкивали к уходу. Это недостаточная комплектация первой команды и приезд нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду U-19. Именно экс-тренера "Ингульца" слухи давно уже отправляют на замену Маркевичу", сообщает источник.

Примечательно, что в сезоне 2023/24 "Карпаты" выступали во втором по значимости дивизионе и сумели досрочно, еще в апреле, решить задачу повышения в классе — выхода в элитный дивизион. Таким образом, "зелено-белые" впервые с сезона 2019/20 будут в украинской Премьер-лиге

Кроме "Карпат" Маркевич известен своей работой в харьковском "Металлисте" и "Днепре", который выводил в финал Лиги Европы. В 2010-м году тренер непродолжительное время возглавлял сборную Украины, продолжая оставаться тренером "Металлиста". Маркевич руководил сборной в 4 матчах, в которых она три раза победила и один раз сыграла вничью. Маркевич стал первым тренером украинской сборной, не проигравшим ни одного матча. В августе 2010 года Федерация Футбола Украины лишила "Металлист" девяти очков и оштрафовала на 25 тысяч долларов за якобы договорной матч в 2008 году с "Карпатами". 21 августа 2010 года в знак протеста Маркевич подал в отставку с поста тренера сборной Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что футболист сборной Украины выпрашивает у "Шахтера" трансфер.