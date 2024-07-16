"Такое неуважение к Ахметову": футболист сборной Украины выпрашивает у "Шахтера" трансфер

Игрок хочет выступать в большом клубе

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков публично обратился к руководству Горняков, чтобы они отпустили его. К слову, Георгий и вся национальная команда провалились на Евро-2024.

Во вторник, 16 июля, Судаков на своей странице в Instagram опубликовал сторис, в которой намекнул, что хочет покинуть клуб. Георгий интересен многим клубам в Европе, однако "Шахтер" запрашивает за игрока высокую цену.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг из 10 игроков, которым еще не исполнилось 23 года, готовых к выступлениям в лучших лигах Европы. Возглавил список 21-летний нападающий Франсишку Консейсау из "Порту".

Кроме того, в данном топе нашлось место и Судакову. Георгий отметил это в своей сторис, добавив до списка песню "Відпусти" группы "Океан Ельзи".

Пользователи в сети отметили, что Георгий повел себя не как профессионал. В сети отметили, что Судаков таким образом унизил президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Лучшие моменты Судакова в прошлом сезоне

Напомним, полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко использовал межсезонье для того, чтобы жениться. Ранее сообщалась, что жена игрока Горняков уличила мужа в измене.