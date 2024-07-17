Легендарний український тренер зненацька залишився без роботи

"Карпати" з Мироном Маркевичем минулого сезону піднялися до елітного дивізіону

Мирона Маркевича звільнено з посади головного тренера львівського футбольного клубу "Карпати". Чергове прохання тренера про відставку було задоволене

Інформацію про відставку повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Офіційно вона поки що не підтверджена.

"Причиною рішення фахівця стали обставини, якими його підштовхували до відходу. Це недостатня комплектація першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі з Владиславом Лупашком у команду U-19. Саме екс-тренера "Інгульця" чутки давно вже відправляють на заміну Маркевичу", повідомляє джерело.

Примітно, що у сезоні 2023/24 "Карпати" виступали у другому за значущістю дивізіоні та зуміли достроково, ще у квітні, вирішити завдання підвищення у класі – виходу в елітний дивізіон. Таким чином, "зелено-білі" вперше з сезону 2019/20 будуть в українській Прем’єр-лізі.

Окрім "Карпат" Маркевич відомий своєю роботою у харківському "Металісті" та "Дніпрі", який виводив у фінал Ліги Європи. У 2010 році тренер нетривалий час очолював збірну України, продовжуючи залишатися тренером "Металіста". Маркевич керував збірною у 4 матчах, у яких вона тричі перемогла та одного разу зіграла внічию. Маркевич став першим тренером української збірної, який не програв жодного матчу. У серпні 2010 року Федерація Футболу України позбавила "Металіст" дев’яти очок і оштрафувала на 25 тисяч доларів за нібито договірний матч у 2008 році з "Карпатами". 21 серпня 2010 року на знак протесту Маркевич подав у відставку з посади тренера збірної України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що футболіст збірної України випрошує у "Шахтаря" трансфер.