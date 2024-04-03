Экс-футболист "Карпат" получил паспорт России и оскорбил украинцев

Хавбек отметился странной выходкой

Известный по выступлениям за львовские "Карпаты" полузащитник Младен Кашчелан получил гражданство России. Более того, бывший футболист сборной Черногории негативно высказался в адрес украинского народа.

В комментарии российским СМИ Кашчелан пожаловался на то, что у него остались негативные воспоминания об Украине. По его словам, в нашей стране якобы "токсично настроены в отношении иностранцев".

"Переживал, что в России будет то же самое. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить российские паспорта. Мы получали паспорта РФ в очень тяжелое время", – сказал черногорец.

Отметим, что за львовскую команду Кашчелан дебютировал 30 августа 2009 года, но в общей сложности провел четыре матча во всех турнирах. Его соглашение было рассчитано на три года, однако уже зимой 2010 года он покинул "Карпаты" в качестве свободного агента.

С 2013 года черногорец выступал в России, где представлял "Балтику", "Тосно", "Арсенал" (Тула) и "Тамбов". В 2023 году он завершил карьеру. За сборную Черногории он отыграл 25 матчей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что из России сбежал известный спортсмен.