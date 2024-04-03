Укр

Экс-футболист "Карпат" получил паспорт России и оскорбил украинцев

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Максим Яценко Максим Яценко
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В Украине он провел всего четыре матча
В Украине он провел всего четыре матча. Фото росСМИ

Хавбек отметился странной выходкой

Известный по выступлениям за львовские "Карпаты" полузащитник Младен Кашчелан получил гражданство России. Более того, бывший футболист сборной Черногории негативно высказался в адрес украинского народа.

В комментарии российским СМИ Кашчелан пожаловался на то, что у него остались негативные воспоминания об Украине. По его словам, в нашей стране якобы "токсично настроены в отношении иностранцев".

"Переживал, что в России будет то же самое. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить российские паспорта. Мы получали паспорта РФ в очень тяжелое время", – сказал черногорец.

Отметим, что за львовскую команду Кашчелан дебютировал 30 августа 2009 года, но в общей сложности провел четыре матча во всех турнирах. Его соглашение было рассчитано на три года, однако уже зимой 2010 года он покинул "Карпаты" в качестве свободного агента.

С 2013 года черногорец выступал в России, где представлял "Балтику", "Тосно", "Арсенал" (Тула) и "Тамбов". В 2023 году он завершил карьеру. За сборную Черногории он отыграл 25 матчей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что из России сбежал известный спортсмен.

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#Футбол #Россия #ФК Карпаты #Гражданство