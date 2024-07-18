Глава Еврокомиссии раскритиковала Орбана за визит в Путин

Она призвала ответить на обстрел россиянами "Охматдета"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину. Она назвала его "миссией умиротворения".

Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, пишет "Европейская правда". Там проходят дебаты по переизбранию Урсулы фон дер Ляен на пост президента Еврокомиссии.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Россия продолжает наступать в Украине. По ее словам, РФ сделала ставку на войну на истощение и отказ Запада от противостояния Кремлю.

"И некоторые в Европе этому подыгрывают. Две недели назад премьер-министр страны Европейского Союза поехал в Москву. Эта так называемая "мирная миссия" была не чем иным, как "миссией умиротворения". Это была откровенная "миссия умиротворения", – отметила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что спустя всего два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев. В частности, оккупанты попали в детскую больницу "Охматдет" и роддом.

"Этот удар не был ошибкой. Это был сигнал. Сигнал Кремля, от которого застывает в жилах кровь, ко всем нам… Наш ответ должен быть не менее четким. Никто не хочет мира больше, чем Украина и украинский народ. Справедливый и постоянен мир для свободной и независимой страны. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнула Фон дер Ляен.

Напомним, Орбан 2 июля неожиданно посетил Киев, где впервые с начала российского вторжения провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этом он не остановился и уже 5 июля оказался в Москве, где побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.

7 июля стало известно, что после этого он отправился в Китай. 12 июля Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.