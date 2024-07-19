"Сборные отелей": в России оскорбили сразу несколько стран

Знаменитый российский футболист высмеял футбольные команды Вьетнама и Таиланда

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею проведения матчей национальной команды РФ с Таиландом и Вьетнамом. Отметим, все клубы и сборные России отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Соответствующий комментарий Мостового приводит sovsport.ru. Мостовой оскорбил команды из этих стран, назвав их "отельными".

"Мне уже смешно, когда я услышал эти названия команд. Хотя я даже не знаю, можно ли назвать это командами. Не хочется с ними играть. Такое ощущение, что два отеля будут сражаться в отпуске.

Такие игры вообще не имеют смысла, глупость просто. Лучше сыграть между собой, чем вот с этими сборными. Вы меня очень сильно рассмешили этими сборными.

Я всегда говорил, что сборной лучше играть, чем не играть. С другой стороны, выступать же надо против футбольных команд. Это сборные отелей, а не команды. Не хочется, чтобы повторилась история, как с матчем против Кубы. Можно с кем угодно играть, но себя же тоже надо уважать. Было дело, когда Кубу обыграли, еще три дня потом кричали, сколько мы им забили. Это же несерьезно", – сказал Мостовой.

Напомним, сборная России впервые за долгое время сыграла против европейской команды. Команда Сербии согласилась приехать в гости в РФ. Недавно женская команда России сыграла против Северной Кореи.