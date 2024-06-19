Хорватия - Албания: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Неудачники первого тура сыграют между собой

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдет 6-й игровой день. Открывать программу матчей будут Хорватия и Албания.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры Хорватия — Албания. В этой статье оперативно будут добавлено видео голов, а по окончании встречи — видеообзор поединка.

Хорватия — Албания — начало в 16:00 (обновляется)

Представители группы B Хорватия и Албания неудачно стартовали на Евро-2024, а теперь в очном поединке определят сильнейшего. Проигравший, вероятно, покинет ЧЕ-2024, а победитель сразится за путевку в плей-офф с фаворитами квартета Италией и Испанией. Фурия Роха и Скуадра Адзурра свой матч второго тура ЧЕ-2024 проведут в четверг, 20 июня. Отметим, хорваты являются фаворитами во встрече с албанцами, однако Орлы на характере способны отобрать очки у более сильных соперников.

Матч Хорватия — Албания состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. Эту игру можно посмотреть в Украине по ТВ, причем бесплатно.

Напомним, Хорватия в первом туре была просто уничтожена испанцами (0:3), а Албания упустила ничью с итальянцами (1:2).