Слоган, эмблема и талисман Олимпийских Игр 2024

Талисманами стали фригийские колпаки по имени Фриги

26 июля стартуют летние Олимпийские игры-2024, которые будут проходить по 11 августа. В соревнованиях примет участие сборная Украины, от нашей страны будут бороться за медали 140 атлетов.

"Телеграф" представляет талисмана нынешней Олимпиады, игрушку-сувенир, которую в огромном количестве будут раскупать туристы, болельщики и спортсмены на Играх. А самые удачливые из них — чемпионы и призеры Игр, получат талисманы в дополнение к медалям, на церемонии награждения.

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года представил талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 14 ноября 2022 года. Ими стали фригийские колпаки по имени Фриги. По словам председателя комитета Тони Эстанге, колпак является "ярким символом Французской Республики", а "для французского народа он означает свободу". Талисманы были представлены с девизом "В одиночку мы идём быстрее, но вместе мы идём дальше".

В свою очередь, 25 июля 2022 года организационный комитет Игр Париж-2024 представил их слоган — "Игры, открытые для всех" (по-английски — Games Wide Open, или по-французски Ouvrons grand les jeux). Лозунг подразумевает паритет между полами (по 5250 спортсменов и спортсменок) и открытость для новых видов спорта (впервые на Играх будут проведены соревнования по брейк-дансу). Слоган также будет использоваться на Летних Паралимпийских играх 2024, которые пройдут в Париде в сентябре.

Олимпийский талисман появился в 1968 году в Гренобле, где публике эффектно явился лыжник с большой красной головой. С тех пор талисманы неизменно сопровождают все Игры. Забавные персонажи всех возможных видов и форм придают соревнованиям веселья и олицетворяют олимпийский дух.

Самые популярные талисманы Игр — медведи. Так, в 1988 году в Калгари зрителей развлекали два белых медведя: Хайди и Хоуди, которым доверили нести флаг Канады. Косолапые вернулись на сцену в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, где черный медведь Коул составил компанию зайчихе Паудер и койоту Копперу. Медведи популярны как олимпийские талисманы по всему миру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно будет посмотреть Олимпийские игры в Украине.