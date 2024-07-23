Слоган, емблема та талісман Олімпійських Ігор 2024

Талісманами стали фригійські ковпаки на ім’я Фрігі

26 липня стартують літні Олімпійські ігри-2024, які проходитимуть до 11 серпня. У змаганнях візьме участь збірна України, від нашої країни боротимуться за медалі 140 атлетів.

"Телеграф" представляє талісмана нинішньої Олімпіади, іграшку-сувенір, яку у величезній кількості розкуповуватимуть туристи, уболівальники та спортсмени на Іграх. А найуспішніші з них — чемпіони та призери Ігор отримають талісмани на додаток до медалей, на церемонії нагородження.

Організаційний комітет Олімпійських ігор 2024 року представив талісманів Олімпійських та Паралімпійських ігор 14 листопада 2022 року. Ними стали фригійські ковпаки на ім’я Фрігі. За словами голови комітету Тоні Естанге, ковпак є "яскравим символом Французької Республіки", а "для французького народу він означає свободу". Талісмани були представлені з девізом "Поодинці ми йдемо швидше, але разом ми йдемо далі".

У свою чергу, 25 липня 2022 року організаційний комітет Ігор Париж-2024 представив їхній слоган — "Ігри, відкриті для всіх" (англійською — Games Wide Open, або французькою Ouvrons grand les jeux). Гасло передбачає паритет між статями (по 5250 спортсменів та спортсменок) та відкритість для нових видів спорту (вперше на Іграх будуть проведені змагання з брейк-дансу). Слоган також використовуватиметься на Літніх Паралімпійських іграх 2024 року, які пройдуть у Парижі у вересні.

Олімпійський талісман з’явився 1968 року в Греноблі, де публіці ефектно з’явився лижник із великою червоною головою. З того часу талісмани незмінно супроводжують усі Ігри. Смішні персонажі всіх можливих видів і форм надають змаганням веселощів і уособлюють олімпійський дух.

Найпопулярніші талісмани Ігор – ведмеді. Так, у 1988 році в Калгарі глядачів розважали два білих ведмедя: Хайді та Хоуді, яким довірили нести прапор Канади. Косолапі повернулися на сцену в 2002 році в Солт-Лейк-Сіті, де чорний ведмідь Коул склав компанію зайчиху Паудер і койоту Копперу. Ведмеді популярні як олімпійські талісмани у всьому світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна буде переглянути Олімпійські ігри в Україні.