Олимпиада-2024 еще не началась, а мировой рекорд уже побит: все рекордсмены Олимпийских игр (обновляется)

Первый мировой рекорд на ОИ побили еще до старта турнира

В пятницу, 26 июля, помпезной церемонией открытия стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Однако соревнования во Франции начались за несколько дней до официального начала Олимпиады.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию список рекордсменов на Олимпийских играх в Париже. Побить мировой рекорд почетно, а лучше место для этого — Олимпиада.

Все рекордсмены Олимпийских игр в Париже (обновляется)

Первой рекордсменкой на играх в Париже стала стрелок из лука Лим Си Хен. В четверг, 25 июля, спортсменка во время квалификационного турнира побила мировой рекорд, набрав 694 очка из 720 возможных. Предыдущий рекорд мира принадлежал ее соотечественнице Кан Чхэ Ен (692) и был установлен в 2019-м. Лим Си Хен 21 год, она побеждала в командном турнире на ЧМ-2023.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорд в секторе для прыжков в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. После этого на спортсменку неожиданно наехал мэр Днепра Борис Филатов, однако он тут же получил жесткий ответ.