Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 27 июля (обновляется)

Украинские спортсмены поборются за медали в нескольких видах

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх в Париже пройдет первый игровой день. Накануне состоялась официальная церемония открытия Олимпиады-2024.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 27 июля. Украинцы будут соревноваться в таких дисциплинах: дзюдо, стрельба, прыжки в воду, фехтование, теннис, шоссейные велогонки, гребной слалом, футбол и настольный теннис.

Расписание и результаты украинцев 27 июля на Олимпиаде-2024 (обновляется)

11:00 — Дзюдо (до 60 кг, м). 1/16 финала Дильшот Халматов — Достон Рузиев (Узбекистан).

11:30 — Стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (м). Павел Коростылев и Виктор Банкин.

12:00 — Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3м, финал (ж). Анна Письменская и Виктория Кесарь.

11:50 — Фехтование. Личная шпага, 1/16 финала (ж). Влада Харькова — Маргарита Гуцци Винченти, Елена Кривицкая — Александра Ндолло (Кения), Джоан-Фейби Бежура — Орьян Малло (Франция).

13:00 — Теннис. 1 запуск, Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды). 2 запуск, Даяна Ястремская — Лаура Пигосси (Бразилия). 3 запуск, Марта Костюк — Юлия Путинцева (Казахстан). 3 запуск Людмила Киченок/Надежда Киченок — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

13:30 — Стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (ж). Елена Костевич.

15:30 — Шоссейные велогонки. Раздельная гонка, индивидуальная (ж). Юлия Бирюкова.

17:00 — Гребной слалом. Байдарки-одиночки, квалификация, заезды 1 и 2 (ж). Виктория Ус.

18:00 — Футбол. Группа B (м) Украина — Марокко.

21:00 — Настольный теннис. Одиночки (женщины). 1/32 финала Соломия Братейко — Элизабета Самара (Румыния).

Напомним, первые старты Олимпиады начались еще до официального открытия Игр. Украинские футболисты проиграли команде Ирака. Добавим, на сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2024 27 июля.