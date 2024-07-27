Парад лодок по Сене, воздушный шар, Гага и Дион: 10 самый ярких фото с открытия Олимпийских игр в Париже

Вместо традиционного празднования на стадионе - парад лодок на воде

В пятницу, 26 июля, в Париже начались Олимпийские игры 2024. В этом году в них участвуют спортсмены из 206 стран, в том числе и Украина. Они будут соревноваться за 329 комплектов медалей в 32 спортивных дисциплинах, а всего соревнования продлятся до 11 августа.

Впервые за всю историю церемония открытия Олимпийских игр состоялась не на стадионе, а прямо в центре города — на реке Сена. По ней на кораблях и лодках проплывали представители стран-участниц, в частности 58 атлетов из Украины. Однако погода не оправдала ожиданий организаторов: открытие прошло в условиях сильного дождя.

Олимпийская регата преодолела дистанцию в 6 километров, а официальное открытие и зажжение Олимпийского огня состоялись напротив Эйфелевой башни. Церемония и речной парад продолжались примерно четыре часа.

На открытии выступили много артистов, но больше всего запомнились выступления Леди Гаги и Селин Дион.

Дым в цветах национального флага Франции поднимается над мостом Аустерлиц. Фото: Getty Images

Президент Эмманюэль Макрон с женой Брижит чему-то сильно удивлены. Фото: Getty Images

Украинцы вышли на Сену с номером 193, а флаг страны несли теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Украинские спортсмены машут флагами на парадной лодке. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Леди Гага феерично выступила на открытии Олимпийских игр. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Селин Дион завершила открытие ОИ своим несравненным пением. Фото: Getty Images

Право зажечь Олимпийский огонь передали трехкратной чемпионке Олимпийских игр по бегу Мари-Жозе Перек и легендарному дзюдоисту Тедди Ринеру.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси принимать участия на Играх в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге на Олимпиаде выступят 15 атлетов из РФ, при этом некоторые "нейтральные" спортсмены открыто поддерживают войну в Украине.