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Парад човнів по Сені, повітряна куля, Гага і Діон: 10 найяскравіших фото з відкриття Олімпійських ігор у Парижі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Світлове шоу на Ейфелевій вежі під час відкриття Олімпійських ігор 2024 Новина оновлена 27 липня 2024, 10:15
Світлове шоу на Ейфелевій вежі під час відкриття Олімпійських ігор 2024. Фото Getty Images

Замість традиційного святкування на стадіоні – парад човнів на воді

У п’ятницю, 26 липня, в Парижі розпочалися Олімпійські ігри 2024. Цього року у них беруть участь спортсмени із 206 країн, у тому числі й Україна. Вони змагатимуться за 329 комплектів медалей у 32 спортивних дисциплінах, а всього змагання триватимуть до 11 серпня.

Вперше за всю історію церемонія відкриття Олімпійських ігор відбулася не на стадіоні, а у центрі міста — на річці Сена. Нею на кораблях та човнах пропливали представники країн-учасниць, зокрема 58 атлетів з України. Проте погода не виправдала очікувань організаторів: відкриття відбулося за умов сильного дощу.

Олімпійська регата подолала дистанцію у 6 кілометрів, а офіційне відкриття та запалення Олімпійського вогню відбулися навпроти Ейфелевої вежі. Церемонія та річковий парад тривали приблизно чотири години.

На відкритті виступили багато артистів, але найбільше запам’яталися виступи Леді Гаги та Селін Діон.

Аустерліцький віадук
Дим у кольорах національного прапора Франції піднімається над мостом Аустерліц. Фото: Getty Images
Емманюель Макрон Бріжіт макрон
Президент Емманюель Макрон із дружиною Бріжит чомусь дуже здивовані. Фото: Getty Images

Українці вийшли на Сену з номером 193, а прапор країни несли тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

прапор України
Українські спортсмени махають прапорами на парадному човні. Фото: Getty Images
човен через міст Аустерліц
Фото: Getty Images
леді Гага
Леді Гага феєрично виступила на відкритті Олімпійських ігор. Фото: Getty Images
Ейфелева вежа
Фото: Getty Images
Ейфелева вежа
Фото: Getty Images
Селін Діон
Селін Діон завершила відкриття ОІ своїм незрівнянним співом. Фото: Getty Images

Право запалити Олімпійський вогонь передали триразовій чемпіонці Олімпійських ігор з бігу Марі-Жозе Перек та легендарному дзюдоїсту Тедді Рінеру.

Марі-Жозе Перек Тедді Рінер
Фото: Getty Images
лувр
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам із Росії та Білорусі брати участь на Іграх у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку на Олімпіаді виступлять 15 атлетів із РФ, при цьому деякі "нейтральні" спортсмени відкрито підтримують війну в Україні.

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#Олімпійські ігри #Париж #Олімпійські ігри-2024