Парад човнів по Сені, повітряна куля, Гага і Діон: 10 найяскравіших фото з відкриття Олімпійських ігор у Парижі

Замість традиційного святкування на стадіоні – парад човнів на воді

У п’ятницю, 26 липня, в Парижі розпочалися Олімпійські ігри 2024. Цього року у них беруть участь спортсмени із 206 країн, у тому числі й Україна. Вони змагатимуться за 329 комплектів медалей у 32 спортивних дисциплінах, а всього змагання триватимуть до 11 серпня.

Вперше за всю історію церемонія відкриття Олімпійських ігор відбулася не на стадіоні, а у центрі міста — на річці Сена. Нею на кораблях та човнах пропливали представники країн-учасниць, зокрема 58 атлетів з України. Проте погода не виправдала очікувань організаторів: відкриття відбулося за умов сильного дощу.

Олімпійська регата подолала дистанцію у 6 кілометрів, а офіційне відкриття та запалення Олімпійського вогню відбулися навпроти Ейфелевої вежі. Церемонія та річковий парад тривали приблизно чотири години.

На відкритті виступили багато артистів, але найбільше запам’яталися виступи Леді Гаги та Селін Діон.

Дим у кольорах національного прапора Франції піднімається над мостом Аустерліц. Фото: Getty Images

Президент Емманюель Макрон із дружиною Бріжит чомусь дуже здивовані. Фото: Getty Images

Українці вийшли на Сену з номером 193, а прапор країни несли тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Українські спортсмени махають прапорами на парадному човні. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Леді Гага феєрично виступила на відкритті Олімпійських ігор. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Селін Діон завершила відкриття ОІ своїм незрівнянним співом. Фото: Getty Images

Право запалити Олімпійський вогонь передали триразовій чемпіонці Олімпійських ігор з бігу Марі-Жозе Перек та легендарному дзюдоїсту Тедді Рінеру.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам із Росії та Білорусі брати участь на Іграх у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку на Олімпіаді виступлять 15 атлетів із РФ, при цьому деякі "нейтральні" спортсмени відкрито підтримують війну в Україні.