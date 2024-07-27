Сине-желтые на Играх выиграют три золотых награды, считает ИИ

В Париже торжественной церемонии открытия стартовали Олимпийские игры. К слову, не обошлось без скандалов.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта (ИИ) о медальных перспективах сборной Украины. ChatGPT-4o и Claude Ai сошлись во мнении, что Украина сильна в легкой атлетике, гимнастике, борьбе и боксе.

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Прогнозы по количеству медалей, которые Украина получит на Олимпиаде 2024 в Париже, достаточно оптимистичны, хотя они учитывают нынешние трудности, с которыми сталкивается страна.

Согласно аналитикам Gracenote, ожидается, что Украина получит 13 медалей, из которых три будут золотыми. Это несколько меньше, чем 19 медалей, полученных в Токио 2020, что объясняется влиянием конфликта в стране и ограниченными ресурсами для подготовки спортсменов.

Анализируя тенденции, стоит отметить, что Украина традиционно сильна в таких видах спорта как бокс, борьба, гимнастика и легкая атлетика. Спортсмены в этих дисциплинах имеют высокие шансы на победу, и именно на них возлагают самые большие надежды. Несмотря на сложную ситуацию, украинские спортсмены демонстрируют высокую мотивацию и решительность, что может способствовать получению большего количества медалей, чем прогнозируется.

Кроме того, отсутствие российских и белорусских спортсменов из-за запрета на участие в международных соревнованиях может положительно повлиять на медальные перспективы Украины, учитывая уменьшенную конкуренцию во многих дисциплинах.

В целом, прогноз для Украины на Олимпиаде 2024 года выглядит обнадеживающе. Хотя ожидается некоторое снижение в количестве медалей по сравнению с прошлыми Играми (19 медалей), украинские спортсмены, как всегда, готовы бороться до конца за каждую награду.

Claude AI

Учитывая выступления Украины на предыдущих Олимпиадах и общие тенденции развития украинского спорта, я оценил бы потенциал нашей сборной следующим образом:

Общее количество медалей: 15-20

Золотые медали: 3-5

Серебряные медали: 5-7

Бронзовые медали: 7-8

Основные виды спорта, где Украина традиционно сильна и может рассчитывать на медали:

Легкая атлетика

Спортивная гимнастика

Борьба (свободная и греко-римская)

Бокс

Гребля на байдарках и каноэ

Фехтование

Стрельба

Важно отметить, что на результаты могут повлиять многие факторы, включая текущую геополитическую ситуацию, финансирование спорта в стране, а также индивидуальная форма спортсменов.

Напомним, ИИ не только спрогнозировал победу Испании на Евро-2024, но и угадал точный счет в финальном поединке.