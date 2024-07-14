Сборная Испании победила антифутбол Англии и в рекордный раз выиграла Евро (видео)

Лучшая атака Евро-2024 встречалась с прагматичными англичанами

В воскресенье, 14 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялся последний матч. В финале турнира встретились команды Испании и Англии.

Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадионе", завершилась со счетом 2:1 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Англии ни в одной игре Евро-2024 не выглядела ярко в атаке. Болельщики и английские СМИ критиковали Львов за плохую игру — антифутбол. К слову, в финале англичане не отказались от своей игровой философии, сыграв очень блекло на фоне Фурии Роха. Команды начали с разведки и фактически весь тайм провели без опасных моментов. Испанцы хотели играть в футбол, пытались атаковать, однако англичане вновь решили "засушить" игру, из-за чего зрители увидели первый удар в створ ворот лишь в дополнительное время.

Второй тайм начался с холодного душа для Англии. На 47-й минуте Нико Уильямс забил гол с передачи 17-летнего Ламина Ямаля. Казалось, Львы будут вынуждены атаковать, однако испанцы и не думали сбавлять обороты. Тем не менее англичане вновь показали свой характер. На 73-й минуте вышедший на замену Коул Палмер прошил ворота испанцев дальним ударом. На 86-й минуте Микель Оярсабаль после передачи Кукурельи принес Испании трофей!

Испания – Англия – 2:1

Голы: Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 – Палмер, 73

Предупреждения: Ольмо, 31 – Кейн, 25, Стоунз, 53, Уоткинс, 90+1

Испания: Симон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья – Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо – Ямал (Мерино, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Уильямс

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу – Майну (Палмер, 70), Райс – Сака, Беллингем, Фоден (Тони, 89) – Кейн (Воткинс, 61)

Статистика матча Испания - Англия

Полный видеообзор матча Испания — Англия:

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания не без проблем одолела Францию (2:1).

Сборная Англии, в свою очередь, на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла только Сербию (1:0), после чего дважды сыграла вничью: с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане благодаря спорному решению арбитра выбили Нидерланды (2:1). Ознакомиться с результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".