ШІ, що передбачив перемогу Іспанії на Євро-2024, оцінив медальні перспективи України на Олімпіаді
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Синьо-жовті на Іграх виграють три золоті нагороди, вважає ШІ
У Парижі урочистою церемонією відкриття стартували Олімпійські ігри. До речі, не обійшлося без скандалів.
"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (ШІ) про медальні перспективи збірної України. ChatGPT-4o та Claude Ai зійшлися на думці, що Україна сильна у легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі та боксі.
ChatGPTo
Прогнози щодо кількості медалей, які Україна здобуде на Олімпіаді 2024 в Парижі, досить оптимістичні, хоча вони враховують нинішні труднощі, з якими стикається країна.
Згідно з аналітиками Gracenote, очікується, що Україна здобуде 13 медалей, з яких три будуть золотими. Це дещо менше, ніж 19 медалей, здобутих у Токіо 2020, що пояснюється впливом конфлікту в країні та обмеженими ресурсами для підготовки спортсменів.
Аналізуючи тенденції, варто відзначити, що Україна традиційно сильна в таких видах спорту, як бокс, боротьба, гімнастика та легка атлетика. Спортсмени в цих дисциплінах мають високі шанси на перемогу, і саме на них покладають найбільші надії. Попри складну ситуацію, українські спортсмени демонструють високу мотивацію і рішучість, що може сприяти здобуттю більшої кількості медалей, ніж прогнозується.
Крім того, відсутність російських та білоруських спортсменів через заборону на участь в міжнародних змаганнях може позитивно вплинути на медальні перспективи України, зважаючи на зменшену конкуренцію у багатьох дисциплінах.
В цілому, прогноз для України на Олімпіаді 2024 виглядає обнадійливо. Хоча очікується деяке зниження у кількості медалей порівняно з минулими Іграми, українські спортсмени, як завжди, готові боротися до кінця за кожну нагороду.
Claude AI
Враховуючи виступи України на попередніх Олімпіадах та загальні тенденції розвитку українського спорту, я б оцінив потенціал нашої збірної наступним чином:
- Загальна кількість медалей: 15-20
- Золоті медалі: 3-5
- Срібні медалі: 5-7
- Бронзові медалі: 7-8
Основні види спорту, де Україна традиційно сильна і може розраховувати на медалі:
- Легка атлетика
- Спортивна гімнастика
- Боротьба (вільна та греко-римська)
- Бокс
- Веслування на байдарках і каное
- Фехтування
- Стрільба
Важливо зазначити, що на результати може вплинути багато факторів, включаючи поточну геополітичну ситуацію, фінансування спорту в країні, а також індивідуальну форму спортсменів.
Нагадаємо, ШІ не тільки спрогнозував перемогу Іспанії на Євро-2024, а й вгадав точний рахунок у фінальному поєдинку.