Синьо-жовті на Іграх виграють три золоті нагороди, вважає ШІ

У Парижі урочистою церемонією відкриття стартували Олімпійські ігри. До речі, не обійшлося без скандалів.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (ШІ) про медальні перспективи збірної України. ChatGPT-4o та Claude Ai зійшлися на думці, що Україна сильна у легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі та боксі.

ChatGPTo

Прогнози щодо кількості медалей, які Україна здобуде на Олімпіаді 2024 в Парижі, досить оптимістичні, хоча вони враховують нинішні труднощі, з якими стикається країна.

Згідно з аналітиками Gracenote, очікується, що Україна здобуде 13 медалей, з яких три будуть золотими. Це дещо менше, ніж 19 медалей, здобутих у Токіо 2020, що пояснюється впливом конфлікту в країні та обмеженими ресурсами для підготовки спортсменів​.

Аналізуючи тенденції, варто відзначити, що Україна традиційно сильна в таких видах спорту, як бокс, боротьба, гімнастика та легка атлетика. Спортсмени в цих дисциплінах мають високі шанси на перемогу, і саме на них покладають найбільші надії. Попри складну ситуацію, українські спортсмени демонструють високу мотивацію і рішучість, що може сприяти здобуттю більшої кількості медалей, ніж прогнозується.

Крім того, відсутність російських та білоруських спортсменів через заборону на участь в міжнародних змаганнях може позитивно вплинути на медальні перспективи України, зважаючи на зменшену конкуренцію у багатьох дисциплінах​.

В цілому, прогноз для України на Олімпіаді 2024 виглядає обнадійливо. Хоча очікується деяке зниження у кількості медалей порівняно з минулими Іграми, українські спортсмени, як завжди, готові боротися до кінця за кожну нагороду.

Claude AI

Враховуючи виступи України на попередніх Олімпіадах та загальні тенденції розвитку українського спорту, я б оцінив потенціал нашої збірної наступним чином:

Загальна кількість медалей: 15-20

Золоті медалі: 3-5

Срібні медалі: 5-7

Бронзові медалі: 7-8

Основні види спорту, де Україна традиційно сильна і може розраховувати на медалі:

Легка атлетика

Спортивна гімнастика

Боротьба (вільна та греко-римська)

Бокс

Веслування на байдарках і каное

Фехтування

Стрільба

Важливо зазначити, що на результати може вплинути багато факторів, включаючи поточну геополітичну ситуацію, фінансування спорту в країні, а також індивідуальну форму спортсменів.

Нагадаємо, ШІ не тільки спрогнозував перемогу Іспанії на Євро-2024, а й вгадав точний рахунок у фінальному поєдинку.