Смотреть финал Евро-2024 не обязательно: искусственный интеллект уже все знает

ИИ согласен с букмекерами

В воскресенье, 14 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится решающая игра. В финале встретятся команды Испании и Англии.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта (ИИ) о предматчевых раскладах. ChatGPT-4o и Claude Ai сошлись во мнении, что, вероятно, испанцы победят, причем оба ИИ назвали одинаковый счет — 2:1.

ChatGPT-4o

Прогноз: Испания 2-1

"У обеих команд есть сильные стороны, но Испания, благодаря своей атакующей мощи и молодым талантам, может иметь небольшое преимущество. Однако нельзя недооценивать англичан, которые всегда готовы удивить. Вероятно, матч будет напряженным и может завершиться с минимальным преимуществом одной из команд.

Испания одержит победу благодаря командной игре и индивидуальному мастерству, но Англия сделает все возможное, чтобы не отдать победу без боя", — считает ChatGPT-4o.

Claude Ai

Прогноз: Испания 2-1

"Опыт Испании в больших финалах может стать решающим фактором. Способность испанцев контролировать темп игры может утомить англичан. Англия может забить первой, но у Испании есть потенциал для камбека.

Возможный сценарий: Англия забивает сначала, Испания сравнивает до перерыва, а затем забивает победный гол во втором тайме", — считает Claude Ai.

Матч Испания — Англия можно посмотреть в прямом эфире по ТВ в Украине. Добавим, что букмекеры накануне оценили шансы.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".