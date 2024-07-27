Сборная Украины совершила героический камбэк на Олимпиаде-2024 (видео)

Сине-желтые вновь столкнулись со спорным судейством

В субботу, 27 июля, на Играх в Париже сборная Украины сыграла свой второй матч на олимпийском футбольном турнире. Противостояла Сине-желтым команда Марокко.

Встреча, проходившая в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар", завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинцы отлично провели первую половину встречи, забив отличный командный гол. За Сине-желтых отличился Дмитрий Крыськив. Во втором тайме Атласские Львы активно давили, что привело к спорному фолу Владимира Салюка в своей штрафной. Рефери из Гондураса Саид Мартинес удалил игрока и назначил 11-метровый удар. К слову, такое двойное наказание ФИФА не рекомендует арбитрам. "Приговор" реализовал Суфьян Рахими. Невероятно, но сборная Украины в меньшинстве вырвала победу. В компенсированное время отличился Игорь Краснопир.

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Отметим, Марокко в первом туре со скандалом обыграло команду Аргентины (2:1), а украинцы проиграли Ираку (1:2).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.