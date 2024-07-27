Збірна України здійснила героїчний камбек на Олімпіаді-2024 (відео)

Синьо-жовті знову зіткнулися зі спірним суддівством

У суботу, 27 липня, на Іграх у Парижі збірна України зіграла свій другий матч на олімпійському футбольному турнірі. Протистояла Синьо-жовтим команда Марокко.

Зустріч, що проходила у Сент-Етьєні на стадіоні "Жоффруа Гішар", завершилася з рахунком 2:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Українці чудово провели першу половину зустрічі, забивши відмінний командний гол. За Синьо-жовтих відзначився Дмитро Криськів. У другому таймі Атлаські Леви активно тиснули, що призвело до спірного фолу Володимира Салюка у своєму штрафному майданчику. Рефері з Гондурасу Саїд Мартінес видалив гравця та призначив 11-метровий удар. До речі, таке подвійне покарання ФІФА не рекомендує арбітрам. "Вирок" реалізував Суф’ян Рахімі. Неймовірно, але збірна України у меншості вирвала перемогу. У компенсований час відзначився Ігор Краснопір.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Таким чином, Україні необхідно перемагати Аргентину, щоб мати шанси на вихід у плей-офф олімпійського футбольного турніру. Гра відбудеться 30 липня.

Зазначимо, Марокко у першому турі зі скандалом обіграло команду Аргентини (2:1), а українці програли Іраку (1:2).

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до топ-4 найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином, українська футбольна команда вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.