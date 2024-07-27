Украина - Марокко: онлайн видеотрансляция матча Олимпиады-2024

Сине-желтые сыграют с Атласскими Львами

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится второй матч Украины на мужском футбольном турнире. Сине-желтые сыграют против лидера своей группы — команды Марокко.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Марокко доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Встреча состоится в Сент-Этьене, начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча Олимпиады-2024 Украина — Марокко

Матч Украина — Марокко можно посмотреть бесплатно. Добавим, что букмекеры не верят в успех Сине-желтых.

Отметим, Марокко в первом туре со скандалом обыграло команду Аргентины (2:1), а украинцы проиграли Ираку (1:2).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.