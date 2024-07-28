Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 29 июля (обновляется)

В это день спортсмены сразятся за 19 комплектов наград

В понедельник, 29 июня, на Олимпийских играх в Париже состоится третий соревновательный день. Украинские спортсмены пока идут без медалей на Играх.

Начнут соревновательный день стрелки, а завершат фехтовальщики. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, 29 июня на Играх пройдут медальные соревнования в таких дисциплинах: конный спорт, прыжки в воду, маунтинбайк, дзюдо, стрельба из лука, гребной слалом, спортивная гимнастика и плавание.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 29 июля (обновляется)

10:30 Стрельба из пневматической винтовки: 10м (женщины)

12:00 Прыжки в воду: Синхронная вышка, 10м (мужчины)

12:00 Конный спорт: Командное троеборье, конкур

13:00 Стрельба из пневматической винтовки: 10м (мужчины)

15:10 Маунтинбайк: Кросс-кантри (мужчины)

16:00 Конный спорт: Личное троеборье, конкур

17:00 Дзюдо: До 57кг (женщины), до 73кг (мужчины)

17:48 Стрельба из лука: Перестрелка за "бронзу" (мужские команды)

18:00 Скейтбординг. Стрит, финал (мужчины)

18:11 Стрельба из лука: Перестрелка за "золото"

18:20 Гребной слалом: Байдарки-одиночки (мужчины)

18:30 Спортивная гимнастика: Командный финал (мужчины)

21:30 Плавание: 400м комплексом (женщины)

21:40 Плавание: 200м свободным стилем (мужчины)

21:50 Фехтование: Личная сабля, матч за бронзу (женщины)

22:15 Фехтование: Личная рапира, матч за бронзу (мужчины)

22:19 Плавание: 100м на спине (мужчины)

22:25 Плавание: 100м брассом (женщины)

22:41 Плавание: 200м свободным стилем (женщины)

22:45 Фехтование: Личная сабля, матч за "золото" (женщины)

23:10 Фехтование: Личная рапира, матч за "золото" (мужчины)

Напомним, 28 июля на Играх разыграли 13 комплектов медалей. Украинские спортсмены не сумели навязать борьбу за награды в этот день.