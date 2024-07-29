Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 30 июля (обновляется)

Атлеты разыграют 12 комплектов наград

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится 4-й соревновательный день. Сборная Украины накануне завоевала свою первую награду на турнире.

Начнут соревновательный день триатлонисты, а завершат пловцы. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких дисциплинах: стрельба, настольный теннис, дзюдо, регби-7 и фехтование.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 30 июля (обновляется)

9:00 Триатлон: Личный зачет (мужчины)

10:30 Стрельба из пневматического пистолета: 10 м (микст)

14:30 Настольный теннис: Матч за "бронзу" (микст)

15:30 Настольный теннис: Матч за "золото" (микст)

16:30 Стрельба: Трапп, финал (мужчины)

17:00 Дзюдо: До 81 кг (мужчины), до 63 кг (женщины)

19:15 Спортивная гимнастика: Командный финал (женщины)

20:00 Регби-7: Матч за "бронзу" (женщины)

20:30 Фехтование: Командная шпага, бронзовый и золотой финалы (женщины)

20:45 Регби-7: Женский финал

21:56 Плавание: 100м на спине (женщины)

22:02 Плавание: 800м вольным стилем (мужчины)

23:01 Плавание: Эстафета 4х200м вольным стилем (мужчины)

Напомним, 29 июля на Олимпиаде-2024 было разыграно 19 комплектов медалей. Украина наконец-то обозначила свое присутствие в неофициальном медальном зачете Игр.