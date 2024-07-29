Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 30 липня (оновлюється)

Атлети розіграють 12 комплектів нагород

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 4-й змагальний день. Збірна України напередодні здобула свою першу нагороду на турнірі.

Почнуть змагальний день тріатлоністи, а завершать плавці. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких дисциплінах: стрільба, настільний теніс, дзюдо, регбі-7 та фехтування.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 30 липня (оновлюється)

9:00 Тріатлон: Особистий залік (чоловіки)

10:30 Стрільба з пневматичного пістолета: 10 м (мікст)

14:30 Настільний теніс: Матч за "бронзу" (мікст)

15:30 Настільний теніс: Матч за "золото" (мікст)

16:30 Стрілянина: Трапп, фінал (чоловіки)

17:00 Дзюдо: До 81 кг (чоловіки), до 63кг (жінки)

19:15 Спортивна гімнастика: Командний фінал (жінки)

20:00 Регбі-7: Матч за "бронзу" (жінки)

20:30 Фехтування: Командна шпага, бронзовий та золотий фінали (жінки)

20:45 Регбі-7: Жіночий фінал

21:56 Плавання: 100 м на спині (жінки)

22:02 Плавання: 800 м вільним стилем (чоловіки)

23:01 Плавання: Естафета 4х200м вільним стилем (чоловіки)

Нагадаємо, 29 липня на Олімпіаді-2024 було розіграно 19 комплектів медалей. До речі, Україна нарешті позначила свою присутність у неофіційному медальному заліку Ігор.