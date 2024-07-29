Украинские гимнасты оказались в двух шагах от медали на Олимпиаде

Сине-желтые, будучи аутсайдерами турнира, сумели навязать борьбу за медали

В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже состоялся командный финал в спортивной гимнастике среди мужчин. Сборная Украины неожиданно боролась за "бронзу" на турнире в плоть до последнего снаряда.

Соревнования, которые проходили на Арене "Берси", завершилась победой Японии. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось китайцам, а "бронза" — американцам. Четвертая позиция у Великобритании. Сборная Украины заняла пятое место.

За Украину выступали Радомир Стельмах, Назар Чепурный, Олег Верняев и Илья Ковтун. Отметим, в квалификации Сине-желтые показали 4-й результат в своей подгруппе, опередив американцев.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел скандал. Олимпийский чемпион Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики, в частности вице-президента Федерации Стеллу Захарову. О проблемах в команде также сообщила тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ раскритиковала украинские СМИ за распространение "российского ИПСО".