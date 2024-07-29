Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 30 июля (обновляется)

Украинские фехтовальщицы попытаются завоевать медаль

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграют 12 комплектов наград. Украинские спортсмены будут бороться за медали в некоторых видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 30 июля. Украинцы в этот день будут соревноваться в настольном теннисе, бадминтоне, теннисе, стрельбе из лука, фехтовании, гребном слаломе, футболе и боксе.

Расписание и результаты украинцев 30 июля на Олимпиаде-2024 (обновляется)

11:00. Настольный теннис. Одиночки (женщины) — 1/16 финала Маргарита Песоцкая — Бернадетте Сёч (Румыния)

12:00. Бадминтон. Групповой этап, одиночный, группа G (ж) — Полина Бугрова — Тереза Швабикова (Чехия)

13:00. Теннис. Начало первого запуска.

1/8 Марта Костюк — Мария Саккари — 2 запуск

1/8 Марта Костюк/Даяна Ястремская — Се Шувей/Цзао Цзяи — 4 запуск

14:18. Стрельба из лука. Одиночки (мужчины) 1/32 финала Михаил Усач — Маркус Д’Алмейда (Бразилия).

14:30. Фехтование. Командная шпага, 1/4 финала (ж) Украина — Китай.

16:00. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, квалификационные, заезды 1 и 2 (ж) Виктория Ус.

18:00. Футбол (мужчины) Украина — Аргентина

21:32. Бокс. Предварительный этап, 1/8 финала, до 80кг (м) Александр Хижняк — Филипп Акилов.

Напомним, накануне украинская саблистка Ольга Харлан выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде-2024. Таким образом, Украина замыкает медальный зачет Игр.