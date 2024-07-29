Олімпіада-2024: розклад та результати українців 30 липня (оновлюється)

Українські фехтувальниці спробують завоювати медаль

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі розіграють 12 комплектів нагород. Українські спортсмени боротимуться за медалі у деяких видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 30 липня. Українці цього дня змагатимуться у настільному тенісі, бадмінтоні, тенісі, стрільбі з лука, фехтуванні, гребному слаломі, футболі та боксі.

Розклад та результати українців 30 липня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

11.00. Настільний теніс. Одинаки (жінки) — 1/16 фіналу Маргарита Пісоцька — Бернадетте Січ (Румунія)

12:00. Бадмінтон. Груповий етап, одиночний, група G(ж) — Поліна Бугрова — Тереза Швабікова (Чехія)

13:00. Теніс. Початок першого запуску.

1/8 Марта Костюк — Марія Саккарі — 2 запуск

1/8 Марта Костюк/Даяна Ястремська — Се Шувей/Цзао Цзяї — 4 запуск

14:18. Стрільба з лука. Одиночки (чоловіки) 1/32 фіналу Михайло Усач — Маркус Д’Алмейда (Бразилія).

14:30. Фехтування. Командна шпага, 1/4 фіналу (ж) Україна — Китай.

16:00. Веслувальний слалом. Каное-одиночки, кваліфікаційні, заїзди 1 і 2 (ж) Вікторія Ус.

18:00. Футбол (чоловіки) Україна — Аргентина

21:32. Бокс. Попередній етап, 1/8 фіналу, до 80 кг (ч) Олександр Хижняк — Філіп Акілов.

Нагадаємо, напередодні українська шаблістка Ольга Харлан виграла першу медаль України на Олімпіаді-2024. Таким чином, Україна замикає медальний залік Ігор.