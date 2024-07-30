Украина - Аргентина: прямая видеотрансляция матча Олимпиады-2024

Сине-желтые сыграют последнюю игру на групповом этапе

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура группового этапа против Аргентины. Во втором туре украинцы сумели обыграть Марокко (2:1).

Прямая видеотрансляция матча Украина — Аргентина будет доступна на YouTube-канале "Суспільне спорт". Поединок состоится в Лионе на одноименной арене, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Аргентина:

Отметим, игру Украина — Аргентина можно посмотреть в прямом эфире. Добавим, что букмекеры не верят в успех Сине-желтых.

Отметим, Аргентина в первом туре со скандалом проиграла команде Марокко (1:2), а украинцы уступили Ираку (1:2). Во втором туре аргентинцы справились с Ираком (3:1), а Сине-желтые — с марокканцами (2:1).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.