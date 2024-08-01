Костюк вылетает: украинка проиграла сумасшедший матч на Олимпиаде (видео)

Марта вновь сыграла на Олимпиаде очень напряженный матч

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже состоялся матч 1/4 финала в женском одиночном турнире между украинкой Мартой Костюк и представительницей Хорватии Донной Векич.

Поединок, который проходил на корте имени Филиппа Шатрие, завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:7 в пользу хорватки. Об этом сообщает "Телеграф". Украинка в 3-м сете сумела отыграть несколько матчболов, но проиграла Донне на тай-брейке.

Отметим, теннисистки встречались между собой во второй раз. В 2024 году Векич обыграла Костюк на "Ролан Гаррос-2024".

Полное видео матча Костюк - Векич

Напомним, в 1/32 финала Костюк обыграла Нулу Сунь (Новая Зеландия) со счетом 6:4, 6:3, затем Марта прошла Клару Бюрель (Франция) — 7:6, 6:2, после чего выбила из олимпийского турнира Марию Саккари (Греция) — 4:6, 7:6, 6:4.

В паре Костюк вместе с Даяной Ястремской стартовала с победы над польским дуэтом Магда Линетт/Алиция Росольская — 6:4, 6:1. Однако из-за насыщенного графика и жары в Париже Марта снялась с парного турнира. Добавим, что на Играх продолжает свои выступления украинский дуэт Людмила Киченок/Надежда Киченок.