На Олимпиаде показали запрещенный российский флаг: пропагандисты в восторге

Организаторы умудрились прославить Россию на весь мир

На Олимпийских играх в Париже организаторы продемонстрировали на весь мир российский флаг. Это произошло во время турнира по плаванию.

Российские пропагандисты тут же начали тиражировать новость, передает "Телеграф". К слову, момент попал в прямую трансляцию.

Во время трансляции заплывов на 200 метров брассом среди женщин зрителям напомнили о мировом и олимпийском рекордах. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит россиянке Евгении Чикуновой, которая в 2023-м преодолела дистанцию за 2.17.55.

Российский флаг засветился на Олимпиаде в Париже

Появление российского флага порадовало российских пропагандистов.

"Никто не заберет место Жени в истории", — пишет Матч ТВ.

"Ой, как неудобно получилось", — пишет Р-Спорт.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам участвовать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе без флага и гимна и другими ограничениями. Из-за этого на Игры прибыло всего 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены. Добавим, что МОК разрешил украинских атлетам не пожимать руку россиянам во время Олимпиады.