Свитолина, Костюк и другие на "Ролан Гаррос-2024": расписание и результаты украинцев

Украинские теннисисты начинают свой путь на Открытом чемпионате Франции

В воскресенье, 26 мая, стартует 123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос-2024". Турнир является главным теннисным соревнованием мира на грунтовых покрытиях.

На турнир квалифицировались 9 украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

6 украинок выступит в женском одиночном разряде: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева. Людмила и Надежда Киченок, а также Денис Молчанов выступят в парном разряде.

Расписание и результаты украинцев на "Ролан Гаррос-2024" (обновляется)

26 мая

R128 Айла Томлянович — Даяна Ястремская — после 12:00

R128 Лаура Пигосси — Марта Костюк — после 12:00

R128 Донна Векич — Леся Цуренко — после 13:30

27 мая

R128 Ангелина Калинина — Камила Осорио — после 12:00

R128 Элина Свитолина — Каролина Плишкова — после 12:00

R128 Юлия Стародубцева — Кристина Букса — после 12:00

Ранее сообщалось, что Калинина дошла до полуфинала на турнире в Страсбурге. Накануне стало известно, сколько украинок сыграет на Уимблдоне-2024.