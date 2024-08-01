Костюк вилітає: українка програла божевільний матч на Олімпіаді (відео)

Марта знову зіграла на Олімпіаді дуже напружений матч

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся матч 1/4 фіналу у жіночому одиночному турнірі між українкою Мартою Костюк та представницею Хорватії Донною Векич.

Поєдинок, який проходив на корті імені Філіпа Шатріє, завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:7 на користь хорватки. Про це повідомляє "Телеграф". Українка у 3-му сеті зуміла відіграти кілька матчболів, але поступилася на тай-брейку.

Зазначимо, тенісистки зустрічалися між собою вдруге. У 2024 році Векич обіграла Костюк на "Ролан Гаррос-2024".

Повне відео матчу Костюк - Векич

Нагадаємо, у 1/32 фіналу Костюк обіграла Нулу Сунь (Нова Зеландія) з рахунком 6:4, 6:3, потім Марта пройшла Клару Бюрель (Франція) — 7:6, 6:2, після чого вибила з олімпійського турніру Марію Саккарі (Греція) — 4:6, 7:6, 6:4.

У парі Костюк разом із Даяною Ястремською стартувала з перемоги над польським дуетом Магда Лінетт/Аліція Росільська – 6:4, 6:1. Проте через насичений графік та спеку в Парижі Марта знялася з парного турніру. Додамо, що на Іграх продовжує свої виступи український дует Людмила Кіченок/Надія Кіченок.