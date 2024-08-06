Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 7 августа (обновляется)

Копилка сборной Украины точно пополнится медалью

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 12-й игровой день. Украина в этот день гарантированно получит медаль в боксе.

Начинать соревновательный день будут легкоатлеты, а завершать — боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, состоятся медальные соревнования в таких дисциплинах: скалолазание, парусный спорт, тяжелая атлетика, скейтбординг, велогонки, борьба, артистическое плавание и тхэквондо.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 7 августа (обновляется)

00:06 Бокс: Финал, до 60кг (женщины)

8:30 Легкая атлетика: Ходьба, марафон, смешанная эстафета

13:54 Спортивное скалолазание: Скорость (женщины)

15:43 Парусный спорт: Многокорпусник (микст)

16:00 Тяжелая атлетика: 61кг (мужчины)

16:43 Парусный спорт: Швертбот (микст)

18:30 Скейтбординг: Парк (мужчины)

19:04 Трековые велогонки: Гонка преследования (мужчины)

19:15 Борьба: Греко-римская, 77кг, 97кг (мужчины). Вольная, 50кг (женщины)

19:57 Трековые велогонки: Гонка преследования (женщины)

20:00 Легкая атлетика: Прыжки с шестом (женщины) – 20.00

20:30 Артистическое плавание: Группы, акробатическая программа

20:30 Тяжелая атлетика: 49кг (женщины)

21:19 Тхэквондо: Бронзовые финалы, до 49кг (женщины)

21:25 Легкая атлетика: Метание диска (мужчины)

21:34 Тхэквондо: Бронзовые финалы, до 58кг (мужчины)

22:19 Тхэквондо: Финал, до 49кг (женщины)

22:20 Легкая атлетика: 400м (мужчины)

22:30 Бокс: Полуфиналы, до 57кг (женщины)

22:37 Тхэквондо: Финал, до 58кг (мужчины)

22:40 Легкая атлетика: 3000м з/п (мужчины)

23:02 Бокс: Полуфиналы, более 92кг (мужчины)

23:34 Бокс: Финал, до 63,5кг (мужчины)

23:51 Бокс: Финал, до 80кг (мужчины)

Напомним, украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе как минимум "серебро", выйдя в финал Олимпиады. На прошлых Играх украинец стал серебряным призером из-за досадной ошибки. После Игр он женился.