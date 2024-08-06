Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 7 августа (обновляется)
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Копилка сборной Украины точно пополнится медалью
В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 12-й игровой день. Украина в этот день гарантированно получит медаль в боксе.
Начинать соревновательный день будут легкоатлеты, а завершать — боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, состоятся медальные соревнования в таких дисциплинах: скалолазание, парусный спорт, тяжелая атлетика, скейтбординг, велогонки, борьба, артистическое плавание и тхэквондо.
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 7 августа (обновляется)
00:06 Бокс: Финал, до 60кг (женщины)
8:30 Легкая атлетика: Ходьба, марафон, смешанная эстафета
13:54 Спортивное скалолазание: Скорость (женщины)
15:43 Парусный спорт: Многокорпусник (микст)
16:00 Тяжелая атлетика: 61кг (мужчины)
16:43 Парусный спорт: Швертбот (микст)
18:30 Скейтбординг: Парк (мужчины)
19:04 Трековые велогонки: Гонка преследования (мужчины)
19:15 Борьба: Греко-римская, 77кг, 97кг (мужчины). Вольная, 50кг (женщины)
19:57 Трековые велогонки: Гонка преследования (женщины)
20:00 Легкая атлетика: Прыжки с шестом (женщины) – 20.00
20:30 Артистическое плавание: Группы, акробатическая программа
20:30 Тяжелая атлетика: 49кг (женщины)
21:19 Тхэквондо: Бронзовые финалы, до 49кг (женщины)
21:25 Легкая атлетика: Метание диска (мужчины)
21:34 Тхэквондо: Бронзовые финалы, до 58кг (мужчины)
22:19 Тхэквондо: Финал, до 49кг (женщины)
22:20 Легкая атлетика: 400м (мужчины)
22:30 Бокс: Полуфиналы, до 57кг (женщины)
22:37 Тхэквондо: Финал, до 58кг (мужчины)
22:40 Легкая атлетика: 3000м з/п (мужчины)
23:02 Бокс: Полуфиналы, более 92кг (мужчины)
23:34 Бокс: Финал, до 63,5кг (мужчины)
23:51 Бокс: Финал, до 80кг (мужчины)
Напомним, украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе как минимум "серебро", выйдя в финал Олимпиады. На прошлых Играх украинец стал серебряным призером из-за досадной ошибки. После Игр он женился.