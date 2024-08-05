Скандал на Олимпиаде: украинским спортсменам задали острый вопрос (видео)

Некоторые лидеры олимпийской сборной Украины не сумели и близко подобраться к медалям

Титулованная пара украинских спортсменов Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук посетили Украинский дом "Volia Space" в Париже, где отвечали на вопросы присутствующих. Оба атлета провалились на Олимпиаде-2024: Марина из-за травмы, а Михаил из-за болезни.

Директор Украинского детского фонда и благотворительного фонда "Лидерство 100 молодых профессионалов" Роман Гайдай задал спортсменам вопрос о деньгах, которые были потрачены на их подготовку. Об этом сообщает "Бомбардир".

– Кто отвечал за подготовку к олимпийскому циклу? Чувствуете ли вы ответственность за миллионы гривен, которые были потрачены на вас? В вас вкладывали больше денег, чем в других атлетов. Вы говорите, что вам так плохо было на сборах, но у других легкоатлетов не было той возможности, которую имели вы – сидеть на сборах.

"Да, вы совершенно правы: на спортсменов, от которых ожидали медаль, было выделено больше средств, чем на других. Это нормальная система, так оно работает. И непосредственно это коснулось меня, потому что я – неоднократный серебряный призер ЧМ, чемпионка Европы. Соответственно, от меня ждали медаль. Это, во-первых.

Во-вторых, когда я говорю о том, что мне было тяжело на сборах, я говорю лично за себя. Потому что я человек, который любит свою страну, свой дом, свой стадион и свой манеж. Я скучала по своим родителям, своему дому", — заявила Марина.

Вопрос не понравился Михаилу, который тут же начал спорить с Романом. В сети мнение пользователи разделилось. Некоторый считают, что вопрос был неуместным, а другие, что украинские спортсмены должны быть готовы к острым вопросам.

На данный момент на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.